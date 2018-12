Fiamme in un appartamento

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti, nel corso della notte di domenica 16 dicembre, per l'incendio di un appartamento. Un passante ha segnalato odore di bruciato e del fumo che fuoriusciva da un locale al piano terra, in via Bezzecca. Una volta arrivati sul posto e individuato il locale, i vigili del fuoco hanno dovuto sfondare la vetrata poiché non vi era nessuno all'interno. E una volta entrati hanno iniziato le operazioni di spegnimento. A bruciare una presa elettrica, un televisore e suppellettili nelle vicinanze. Il locale era utilizzato come mini appartamento, ma chi vi abita non era presente. Sono intervenuti anche i carabinieri.