Tajani: "Modello Romizi da esportare"

“Tenete duro, dobbiamo essere pronti, perché tra pochi mesi torneremo al Governo”. La chiamata di Silvio Berlusconi al cellulare di Catia Polidori arriva proprio mentre il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani (perché il fine settimana, terminato il lavoro da presidente del Parlamento europeo, precisa, lo dedica all’attività di dirigente del partito) sta parlando a Perugia prima che inizi la tavola rotonda con gli amministratori azzurri. Polidori propone al presidentissimo di far sentire la sua voce alla platea in vivavoce. “No, non interromperlo, Catia. Saluta tutti e manda loro questo mio messaggio”. E così Tajani termina il suo intervento in cui suona la carica per lanciare la riscossa, anche in Umbria, di Forza Italia. (VEDI LE FOTO)

