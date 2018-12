Rapine fra Umbria e Toscana: 14 arresti

Quattordici arresti per una serie di rapine messe a segno tra Umbria e Toscana, in particolare nel Perugino anche utilizzando un taser e spray al peperoncino. Per nove indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per cinque gli arresti domiciliari. A carico di dieci la procura ipotizza l’associazione a delinquere. Quattro (due perugini e due residenti in Toscana) sono considerati promotori e organizzatori del presunto sodalizio. A operare erano due bande, una radicata in Toscana, una nella zona di Assisi.



