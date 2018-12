Minaccia i genitori con un coltello: ventenne arrestato

Un ventenne è stato arrestato dalla polizia per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Gli agenti della volante sono intervenuti in periferia dopo una segnalazione al 113. Sul posto gli operatori hanno trovato il giovane in forte stato di agitazione.

Rintracciati i suoi genitori, è emerso che poco prima, dopo una lite per motivi economici, li aveva minacciati con un grosso coltello da cucina, intimando loro di consegnargli dei soldi e l'auto di famiglia.

I genitori, nel tentativo di disarmare il figlio, sarebbero rimasti lievemente contusi e feriti. Il ventenne, per tutta risposta, da quanto riferisce la questura avrebbe impugnato un bastone e spaccato l’auto di famiglia, parcheggiata sotto casa.

Dalle prime attività d’indagine è emerso che il ragazzo avrebbe minacciato i propri familiari anche in precedenti occasioni.

Il giovane, in considerazione del forte stato di agitazione, è stato sottoposto ad accertamenti sanitari che hanno attestato - riferisce ancora la polizia - l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Al termine delle attività di rito, il 20enne è stato portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.