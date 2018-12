SuperEnalotto, sfiorato il jackpot in Umbria

E’ mancato solo un numero per centrare il Jackpot in Umbria al Superenalotto: si fa festa però, riporta Agipronews, a Perugia, dove alla Conad di via Colli Euganei a Ferro di Cavallo è stato realizzato un 5 da 7mila euro. Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 76,9 milioni di euro, al decimo posto nella storia dei premi più alti assegnati dal gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Umbria l'ultimo 6 è stato realizzato a settembre del 2011, con 65 milioni vinti a Gubbio.