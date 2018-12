I ladri tagliano in due la cassaforte di casa

I proprietari di casa sono usciti allontanandosi per poco più di 45 minuti, il tempo necessario ai ladri per entrare e rubare oro e preziosi. Non si ferma l’ondata di furti in Altotevere, da giorni nel mirino dei malviventi che hanno messo a segno una serie di colpi nelle abitazioni, soprattutto nelle frazioni. Tra gli ultimi furti quello di mercoledì sera nella zona di San Secondo, proprio davanti all’ufficio postale, nel comune di Città di Castello. La cassaforte è stata tagliata in due con il frullino.