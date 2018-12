Pistola in pugno assaltano kebab

Si è trovato puntata contro una pistola semiautomatica e un invito perentorio che non lasciava spazio a dubbi: “Dacci tutti i soldi”. Senza farsi prendere da eccessivo panico il titolare dell’esercizio commerciale ha tirato fuori i soldi in cassa e li ha consegnati ai rapinatori. Non sono stati certo momenti semplici quando il titolare dello Zam Zam Kebab si è sentito minacciare di consegnare l’incasso. Il negozio di via Roma vende appunto kebab e affini. E' successo a Umbertide.