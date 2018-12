Trovato morto dipendente comunale

È un dipendente comunale, quasi sessantenne (impiegato all’ufficio protocollo) l’uomo trovato morto all’interno della propria abitazione. C’è voluto l’intervento dei carabinieri della locale Stazione per forzare la porta di ingresso dell’appartamento dove risiedeva, situata in via del Mattonato, in pieno centro storico, proprio a pochi metri dalla sede del Comune dove proprio si sarebbe dovuto recare per andare come sempre al lavoro. E' successo a Marsciano.