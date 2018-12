Auto si ribalta dopo lo scontro con un tir

Incidente stradale lungo la SS675 – il raccordo autostradale Terni-Orte – per una 32enne spoletina, alla guida di una Lancia Y. La giovane, per cause da accertare, ha tamponato un tir, finendo poi per ribaltarsi. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 13.30 di mercoledì 12 dicembre. La ragazza, che è sempre rimasta cosciente, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all’ospedale di Terni per le cure del caso. Fortunatamente ha riportato solo lesioni lievi. Lunghe code sul tratto Orte–Nera Montoro, in direzione Terni, interessato dal sinistro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Narni, i vigili del fuoco di Terni e Amelia e gli operatori del 118.