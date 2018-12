Uccise l'amico con un pugno: può lasciare il carcere

Mons. Paglia: abbiamo smesso di parlare della morte, è un errore

Roma, (askanews) - "Purtroppo nella nostra società la morte è messa da parte, non se ne deve parlare, anche se poi i telegiornali sono pieni di femminicidi, di guerre, di morti. E purtroppo non abbiamo più parole per parlarne". L'arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere dell'Istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio ...