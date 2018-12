Aggredisce a pugni la ex, la rapina e fugge: arrestato

Un 49enne residente a Torgiano è stato arrestato per rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato per atti persecuoti, lesioni e possesso ingiustificato di arma da taglio. I poliziotti sono intervenuti a Lacugnano (Perugia) all’ora di pranzo, dopo la segnalazione al 113 di un’aggressione a una donna. Hanno trovato la vittima nel suo appartamento, con i vicini che la soccorrevano. Secondo le testimonianze, sarebbe stata aggredita sotto casa con pugni alla testa. L’aggressore si era allontanato in auto per l’intervento dei vicini, dopo aver strappato alla donna le chiavi della sua vettura. Poi l’uomo è stato rintracciato a Ponte San Giovanni, dove con la polizia ha dato segni di aggressività, ma è stato bloccato.