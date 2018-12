Si toglie la vita padre di tre figli

Immane tragedia che getta nella costernazione un'intera comunità. Un cittadino di 51 anni, da molti anni residente in Altotevere, padre di tre figli, si è tolto la vita, impiccandosi ad una trave di legno, in un annesso accanto alla villa di proprietà della moglie in una frazione del Comune di Città di Castello. Un gesto estremo che pare fosse dovuto ad un periodo di depressione.