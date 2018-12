Rimane con un braccio incastrato nel nastro trasportatore

Ancora un incidente sul lavoro nel mercoledì nero 12 dicembre. Dopo quello mortale di Todi, momenti di grande paura a Città di Castello dove la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un soccorso a persona in localita San Paterniano. La persona, un operaio della ditta, era disteso sulla passerella di un nastro trasportatore al altezza di circa 20 metri. Con un braccio incastrato nel nastro trasportatore dei materiali inerti. Dopo aver verificato, in collaborazione del personale 118, le condizioni generale e se avesse emorragie, è stato posizionato sulla barella spinale e calato tramite toboga, con tecniche spelo alpino fluviali, dal cumulo di sabbia.