Violento scontro sulla variante

Spaventoso incidente stradale intorno alle 12 di oggi, mercoledì 12 dicembre 2018, sulla variante tra Padule e Torre dei Calzolari. Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Un impatto violento, che per fortuna non ha avuto conseguenze serie per i due conducenti. Danni ingenti, invece, per i due mezzi. Sul posto un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.