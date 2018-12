Tornano le Natività realizzate sulle rotonde

Ad una ad una le rotonde stradali di Ponte San Giovanni a Perugia tornano ad arricchirsi delle “Natività” realizzate e poste in opera dagli artigiani-artisti della Pro Ponte. Ogni anno si rinnova questa tradizione di addobbo e di saluto per chi arriva in paese e transita per le vie che lo attraversano. Intanto sul piazzale della chiesa si stanno allestendo le strutture per ospitare, domenica 16 dicembre l’evento “Natale per..il dono” con mercatino di Natale, Golosità di cucina, giochi per grandi e piccini, non i soliti regali: dona solidarietà, a partire dalle ore 16. Poi alle 20.30 esibizione del coro: Trasimeno Gospel.