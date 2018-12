Cocaina scontata per il Black Friday, spacciatore beccato con 35 dosi

Lo hanno trovato con 35 dosi di cocaina, pronte per essere cedute. In manette un albanese di 36 anni beccato con un acquirente nei pressi di un centro commerciale alla periferia di Perugia. A condurre l'operazione di carabinieri della stazione di Valfabbrica che dopo giorni di avvistamenti e pedinamenti si sono resi conto che il giro di spaccio, malgrado i precedenti 4 arresti in poche settimane, non si era affatto stroncato anzi, era aumentato. Quando hanno deciso di intervenire bloccando spacciatore acquirente sono rimasti sbalorditi nel vedere il numero consistente di dosi di cocaina già preparate e pronte per lo spaccio, ben 35 tutte termosaldate e contenute in un involucro in cellophane. Nei precedenti arresti le quantità erano state di gran lunga inferiori, alla domanda del perché ne avesse così tante lo spacciatore si è giustificato dicendo: "colpa del Black Friday". In sostanza anche per la vendita della droga venivano applicati sconti. E' stata poi individuata ad Ellera di Corciano, l'abitazione dell'uomo che aveva invece dichiarato di dormire in macchina. Ritrovato diverso materiale per il confezionamento delle dosi. L'arrestato è stato condotto presso il tribunale di Perugia dove è stato convalidato l’arresto e successivamente, trovato l’accordo tra accusa e difesa, condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa nonché all'espulsione dal territorio nazionale.