Ferito dopo l'investimento, trentenne muore in ospedale

E' rimasto gravemente ferito in un incidente tra via del Commercio e via dell'Agricoltura, a Balanzano, lunedì pomeriggio intorno alle 16 e in serata è morto in ospedale, al Santa Maria della Misericordia, dove è stato trasportato in codice rosso dal 118. Un trentenne nordafricano è strato travolto da un veicolo in corsa: gli agenti della polizia locale intervenuti hanno ricostruito la dinamica: è stato investito da un autocarro che procedeva in direzione Ponte San Giovanni. Il conducente del mezzo, 50 anni, italiano, dipendente di una ditta locale, è indagato per omicidio stradale. Il pedone è un marocchino, di 33 anni residente a Marsciano