Nuovi autobus per migliorare il servizio e abbattere il Pm10

"Quella che presentiamo oggi non è una normale operazione di rinnovo di autobus ma è il segno evidente di un cambiamento molto netto nel sistema dei trasporti su gomma dell’Umbria che Regione, Governo e Busitalia stanno mettendo in pratica e sul quale stanno lavorando insieme da qualche anno anche alla luce della volontà di tutelare l'ambiente”. E’ quanto ha affermato la presidente della a Regione Umbria, Catiuscia Marini, intervenuta lunedì mattina 10 dicembre a Perugia alla presentazione dei nuovi 83 autobus che saranno utilizzati per il trasporto urbano, extraurbano e turistico della nostra Regione insieme all’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti, all’assessore regionale ai trasporti, Giuseppe Chianella, al sindaco di Perugia Andrea Romizi, e del direttore regionale di Busitalia Umbria, Velio Del Bolgia.