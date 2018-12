Controlli della stradale: 6 patenti ritirate e 90 punti decurtati

Sette automobilisti trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito, 6 patenti ritirate per violazioni al codice della strada e 90 punti decurtati sono il bilancio dei controlli messi in atto nella notte di domenica 9 dicembre dalla polizia stradale della questura di Perugia. L'operazione rientra nelle iniziative finalizzate a ridurre il fenomeno degli incidenti stradali, anche con conseguenze mortali, determinati da abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti che vedono coinvolti molti giovani. In azione 4 pattuglie della Stradale, che hanno controllato 113 persone, con l’ausilio specialistico di personale medico-Infermieristico dell’Ufficio sanitario provinciale della Polizia di Stato e con l’intervento di altre unità della questura di Perugia.