Raccolta di firme contro la movida

La movida nelle zone a ridosso del centro storico di Perugia, in particolare via Appia e via dell'Acquedotto, continua a essere un problema. E' stato così anche nell'ultimo fine settimana, con tanto di chiamate ai vigili urbani in piena notte come accade ormai da diversi mesi. I cittadini, esasperati per gli schiamazzi che si protraggono anche fino alle 4 di notte, si stanno organizzando per una raccolta di firme da presentare al Comune”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 10 dicembre 2018