Umbro tentò di violentare tredicenne

E’ stato condannato a tre anni un quarantenne di Orvieto accusato di aver tentato di violentare l’amica della figliastra durante una gita in camper al lago di Bolsena. La ragazzina all’epoca aveva 13 anni. I fatti risalgono al 2011 ma il verdetto di primo grado è arrivato solo in settimana al termine di un lunghissimo iter che ha visto il procedimento partire a Terni per poi approdare a Viterbo per competenza dove, a causa di diversi cambi nella composizione del collegio, il dibattimento è andato avanti per anni. Tutto nacque quando l’imputato propose ai genitori della vittima di portare in gita la loro figlia insieme alla sua figliastra. Le due ragazzine erano legatissime e dunque, visto anche il buon rapporto con il quarantenne che all’epoca era un loro vicino, acconsentirono. Così la comitiva partì in camper - c’era anche una coppia di ventenni oltre all’imputato e le due ragazzine - per l’escursione sul lago di Bolsena. Ma la prima notte avvennero i fatti contestati. Stando all’accusa, quando tutti erano addormentati, il quarantenne avrebbe tentato di abusare della tredicenne, strappandogli i vestiti di dosso. L’aggressione era stata interrotta solo perché l’altra ragazza nel frattempo non si era sentita bene e l’uomo era stato dunque costretto a prendersi cura di lei. Il giorno successivo la ragazzina si confidò in famiglia e partì la denuncia ai carabinieri. Il procedimento fu incardinato nell’allora tribunale di Orvieto per poi passare a Terni e Viterbo. Dopo sette anni è arrivata la sentenza del collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei (a latere Giacomo Autizi e Rita Cialoni).