In giro esche avvelenate

Boccone killer per poco non ammazza un altro cane. Succede nella zona sud del Comune, a Bonsciano per la precisione. Località a pochi chilometri da Trestina nel comune di Città di Castello. Un maremmano di trenta chili si è sentito male appena fatto ritorno a casa, visto che l’animale vive libero e non si allontana mai molto dalla sua “residenza”. Il padrone se n’è accorto subito che qualcosa non andava e allora, venerdì poco prima delle 20, l’ha portato dal veterinario di fiducia a Trestina.