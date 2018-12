Mansarda in fiamme

Paura nella serata di sabato 8 dicembre in una mansarda a pochi passi dal centro, per la precisione in via Machiavelli. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello ha evitato il peggio, anche se le lingue di fuoco hanno interessato altre parti dell'immobile rendendo inagibile l'intero appartamento. Visto che al momento dell'incendio in casa non c'era nessuno non si registrano feriti.