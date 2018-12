Schianto tra auto, quattro feriti

Ancora un incidente stradale nella serata di venerdì 7 dicembre. La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto è intervenuta intorno alle 19.15 per un sinistro accaduto in via Pertini, di fronte la ditta Coricelli. Coinvolte due vetture che per cause in corso di accertamento sono entrate in collisione. Ben 4 i feriti presi in cura dal118. Sul posto anche le forze dell'ordine.