Incendio nel ristorante pizzeria

Ristorante pizzeria rischia di essere divorato dalle fiamme. Poteva essere devastante l'incendio scoppiato in un locale di Città di Castello lungo la strada provinciale che conduce verso San Secondo ed invece il caso ha evitato il peggio. Lunedì 8 ottobre uno dei titolari, verso le 9, si è recato nel locale nonostante l’apertura fosse prevista per la serata e ha notato che vicino al forno e alla cucina c’erano fumo e fiammate. Sono stati chiamati subito i vigili del fuoco, mentre lui si adoperava con l’estintore in dotazione al locale. Quando la squadra è arrivata sul posto la situazione era potenzialmente molto grave, in quanto il fuoco scaturito dal forte calore accumulato dalla lana di roccia che protegge la canna fumaria stava facendo bruciare non solo i travicelli del solaio, ma soprattutto un trave portante che sosteneva l’intero solaio del vano cucina e del forno della pizzeria e, soprattutto, la stanze superiori in uso al proprietario dell’immobile.