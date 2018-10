Muore agricoltore travolto dalla motofalce

Tragedia sul lavoro, intorno alle 13 di martedì 9 ottobre nelle campagne di Pilercio Collemancio, vicino Cannara, dove è morto un agricoltore alla guida di una motofalce. Per cause in corso di accertamento, il mezzo agricolo si è ribaltato e ha tralto l'uomo senza lasciargli possibilità di scampo. Inutili, purtroppo, i soccorsi portati da vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, personale del 118 e carabinieri.