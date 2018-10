Schianto al bivio con tre feriti

Ennesimo incidente stradale lungo la Pievaiola nella serata di lunedì 8 settembre. Lo schianto a Strozzacapponi, all’altezza del bivio per Castel del Piano alle porte di Perugia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, un furgone è andato a schiantarsi contro un’auto proprio davanti al campo sportivo. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118 che hanno provveduto al trasporto delle tre persone rimaste ferite in ospedale (GUARDA LE FOTO).