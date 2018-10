Lavori, ecco le zone senza acqua

Interruzione della erogazione dell’acqua domani martedì 9 ottobre 2018 in molte zone di Fossato di Vico dalle 8 alle 16. Ad annunciarlo è Umbra Acque, la società che gestisce gli acquedotti, a causa di interventi programmati da tempo sulle condotte idriche. In particolare si tratta dei lavori che interessano le seguenti vie: via Salvador Allende, Osteria del Gatto, Cristoforo Colombo, del Gemellaggio, II Giugno, piazzale Asslar, via I Maggio, Eugubina, delle Rose, XXV Aprile, degli Statuti e la zona industriale sempre di Fossato di Vico.