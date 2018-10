Aggredisce un collega brandendo un martello: denunciato

I poliziotti della Volante sono intervenuti in zona Pieve di Campo a seguito di una segnalazione al 113 di una lite con percosse. A chiamare era stato un 44enne residente nella zona di Terni, che si trovava a circa 100 metri dal luogo in cui era avvenuta la lite.



L’uomo, ancora impaurito, ha riferito che, poco prima, trovandosi ad effettuare lavori di scavo stradale insieme ad altri operai, aveva litigato con un collega per motivi legati alle attività che stavano svolgendo. La lite era degenerata, in quanto l’operaio lo aveva percosso, minacciato di morte ed inseguito a piedi brandendo un martello.



E' stato identificato il presunto aggressore: un 43enne tunisino residente a Terni, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Per l'altro, prognosi di 7 giorni per contusioni multiple.



Il 43enne è stato denunciato per lesioni personali e minacce gravi ed aggravate.