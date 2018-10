Aggredisce il capotreno e scappa

La polizia ferroviaria di Foligno ha individuato l’autore di un’aggressione ai danni di un capotreno e lo ha denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo, alla richiesta del biglietto, lo ha insultato e minacciato, per poi scendere repentinamente dal convoglio e dileguarsi. Sono così scattati gli accertamenti della polizia ferroviaria che hanno permesso di stringere rapidamente il cerchio sulla persona indicata nella denuncia. I poliziotti lo hanno pertanto individuato per un 40enne, residente nel comprensorio folignate, già noto alle forze dell’ordine e poco dopo intercettato nella stazione di Foligno. In sua compagnia un 30enne residente nel comprensorio folignate, gravato da obbligo di dimora, anch’egli segnalato per tale violazione.