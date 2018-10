Anziana rapinata della collana al supermercato: due arresti

Sono due gli arresti effettuati dalla polizia per una rapina subita da un’anziana perugina all’uscita di un supermercato, quando le era stata strappata una collana d’oro. Grazie ai filmati dell’esercizio commerciale, sono state esaminate le fasi precedenti alla rapina. Si nota che il malfattore, in compagnia di un soggetto dai tratti somatici nordafricani, si posiziona alle casse del supermercato per adocchiare, mentre sta pagando la spesa, la vittima da assalire. Le successive attività investigative effettuate dagli agenti della Mobile hanno permesso, pochi giorni dopo, di rintracciare, nei pressi della stazione Fontivegge, un 33enne tunisino senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, molto somigliante al soggetto ripreso dalle telecamere. La prova più evidente della sua colpevolezza era il fatto che al collo indossava la collana in oro rapinata all’anziana. E’ stato sottoposto a fermo per ricettazione e portato a Capanne. Il presunto autore materiale della rapina è stato identificato in un 28enne di origine pugliese, senza fissa dimora. La Mobile lo ha rintracciato a Fabriano. Qui è stato arrestato in esecuzione di una misura cautelare in carcere.