Trovato con 50 mila euro di eroina

Spacciatore con 150 grammi di eroina arrestato dalla guardia di finanza. Fiamme gialle in azione nella zona della stazione di Fontivegge a Perugia. Il cittadino di origini nigeriane è già noto alle forze di polizia per essere stato di recente coinvolto in analoghe vicende e sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo, sottoposto a un controllo, ha insospettito i finanzieri che hanno effettuato una perquisizione nel suo domicilio con le unità cinofile trovando 150 grammi circa di eroina, contenuti in 5 grossi ovuli confezionati in cellophane termosaldato. Il nigeriano è stato arrestato e processato per direttissima il giorno successivo. E' stato sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere. La droga avrebbe permesso il confezionamento di oltre 1600 dosi per un valore di circa 50 mila euro.