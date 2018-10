La rabbia della gente: "E' impossibile andare avanti così"

“Non si vive più per niente bene. Non c’è tranquillità e sicurezza”. E’ un coro unanime quello che si leva da Ponte Felcino a poche ore dall’ennesimo furto finito nel sangue (VEDI LA CRONACA). Lo dicono i residenti e i commercianti di una frazione più volte balzata all’attenzione delle cronache per fatti di criminalità e dove c’è un problema di integrazione mai risolto.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI VENERDI' 5 OTTOBRE 2018