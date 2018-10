AMMAZZATO NELLA SPARATORIA DOPO L'ASSALTO ALLA TABACCHERIA

Trovato morto ammazzato nell'auto, ancora con il passamontagna in testa. E' finita in tragedia l'assalto ad una tabaccheria di Ponte Felcino, in provincia di Perugia. Stando alle prime ricostruzioni, ancora tutte da confermare, una banda avrebbe cercato dimettere a segno il colpo nella notte. Qualcosa però sarebbe andato storto.

I malviventi sarebbero stati intercettati dalle forze dell'ordine e dai vigilantes. Inevitabile il conflitto a fuoco. Nella sparatoria sarebbe stato colpito a morte uno dei rapinatori che - sempre stando alle prime sommarie ricostruzioni - sarebbe stato abbandonato durante la fuga dai suoi complici.

L'uomo senza vita è stato trovato all'interno di un'Audi station wagon in via Radiosa a Ponte Felcino. Ovviamente forze dell'ordine mobilitate e caccia alla banda.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO