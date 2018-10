Scontro sul raccordo, due feriti

Momenti di paura nella tarda mattinata di martedì 3 ottobre 2018 per un incidente accaduto lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in prossimità delle uscite di Magione e Mantignana (in direzione del capoluogo umbro). Per cause in corso di accertamento un autocarro si è scontrato frontalmente contro un furgone. Un impatto a dir poco violento, che in un primo momento ha fatto temere il peggio. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, oltre alla stradale, anche i vigili del fuoco del comando provinciale e un’ambulanza del 118. Che ha trasportato i conducenti dei mezzi, entrambi feriti, al Santa Maria della Misericordia.