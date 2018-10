Pulmino imbocca una corsia chiusa e si schianta: vigili del fuoco e 118 sul posto

Podo dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente lungo la E45 fra Pantalla e Collepepe direzione Nord. In base alle prime informazioni, un Ford Transit a otto posti era finito contro un mucchio di catrame dopo aver imboccato per errore una corsia chiusa per lavori. Prima è arrivata una squadra da Todi, poi un'altra da Perugia, insieme a due ambulanze e ai carabinieri. E' servito tempo per rintracciare la posizione esatta del veicolo.