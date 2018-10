Strade allagate, pericoli a raffica

Un violento acquazzone si è abbattuto oggi lunedì 1 ottobre su Bastia Umbra e nei dintorni causando diversi allagamenti. Una situazione di vera emergenza si è creata in via San Francescuccio de’ Mietitori (strada che separa i comuni di Bastia Umbra e Santa Maria degli Angeli), ma anche nelle strade adiacenti verso Bastia, che sono via Del Lavoro e via De Rosa in direzione Costano. Completamente allagati infatti i canali di scolo ai lati della carreggiata principale. Forti disagi alla circolazione.