Si uccide il comandante della finanza

Sono ancora avvolte nel mistero le cause che hanno indotto il colonnello Massimiliano Giua a togliersi la vita, sparandosi con la sua pistola d'ordinanza mentre si trovava in licenza all'Argentario. Aveva 47 anni ed era il comandante provinciale della guardia di finanza di Terni. Solo pochi giorni fa aveva partecipato alle celebrazioni per San Matteo, patrono del Corpo. Pare che abbia lasciato dei messaggi ai suoi familiari. La tragica notizia ha sconvolto i militari del comando provinciale, ma anche tanti ternani che in questo periodo avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo per le sue qualità.