Drammatico incidente sulla Centrale umbra, c'è un morto

Alleanza festeggia 120 anni con 15 mila bimbi in 120 piazze

Milano (askanews) - 15 mila bambini riuniti in 120 piazze italiane per un evento unico al mondo dedicato ai bimbi meno fortunati. Alleanza Assicurazioni ha scelto di puntare tutto sulla solidarietà per festeggiare il suo 120esimo compleanno. Un'iniziativa senza precedenti come spiega Davide Passero, amministratore delegato della compagnia assicurativa fondata nel 1898: "Siamo presente oggi in 120 ...