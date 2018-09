Inseguita e arrestata dopo un furto nell'oreficeria

E’ piombata all’interno dell’oreficeria forse perché attratta da alcuni gioielli presenti in vetrina. A quel punto, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria, ha allungato le mani su una coppia di orecchini che era sul bancone. Per poi darsi alla fuga a piedi. Ma le urla della titolare dell’esercizio venivano immediatamente raccolte da alcuni passanti, tra cui un carabiniere in borghese. Che in pochi minuti riusciva a bloccare la ladra e a recuperare il maltolto (poi restituito). Da qui l’arresto in flagranza per furto. Il fatto è accaduto intorno alle 12 di venerdì 28 settembre all’interno del locale di Corso Cavour a Foligno (alla presenza, tra l’altro, di numerosi clienti). E proprio la mattina seguente la folignate finita nella rete (di 46 anni e con numerosi precedenti alle spalle per gli stessi reati, rappresentata dall’avvocato Andrea Antonini) è stata processata con rito direttissimo. Con il giudice monocratico che, nel convalidare l’arresto, ne ha disposto la libertà con obbligo di firma (il pm aveva chiesto i domiciliari). Naturalmente in attesa dell’istruttoria prevista nel mese di novembre prossimo al tribunale di Spoleto.