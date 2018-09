Investita mentre attraversa la strada

Stava attraversando la strada nell'ultimo sabato di settembre, poco dopo le 16 quando è stata centrata da una Ford Fiesta condotta da un uomo di 74 anni. La donna, poco più che quarantenne, ha riportato la peggio tanto da rendersi necessario un passaggio in ospedale. Leggermente ferito anche l'uomo. E' successo a Città di Castello, all'incrocio di via Franchetti con via Rignaldello. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso.