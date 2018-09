Bosco divorato dalle fiamme

I vigili del fuoco di Terni, nel corso della serata di venerdì 28 settembre, sono intervenuti in località Santa Lucia, a Calvi dell'Umbria, per un vasto incendio di bosco e sterpaglie in una zona impervia. Poco prima i vigili del fuoco erano stati impegnati a Collescipoli per una fuga di gas nell'abitazione di un anziano. Per evitare il rischio di esplosioni era stata tolta la corrente elettrica in paese.