Schianto sulla E45, due feriti

Spaventoso incidente stradale, nel tardo pomeriggio di venerdì 28 settembre, lungo la E45. Precisamente nei pressi dell’uscita per Ponte Pattoli. Qui per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente. Un impatto a dir poco violento, che in un primo momento ha fatto temere il peggio per le persone che erano alla guida. Che, subito soccorse, sono state trasportate da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto anche i vigili del fuoco.