Rifiuti selvaggi, pesanti sanzioni

Caccia ai furbetti dei rifiuti. In particolare di quelli che abbandonano i sacchi dell’indifferenziata nella via centrale di Magione. E proprio nella ultima settimana il lavoro di investigazione degli agenti della polizia municipale ha prodotto importanti risultati, visto che sono stati smascherati diversi "colpevoli". A cui sono state elevate le pesanti sanzioni dovute per questo tipo di reato.