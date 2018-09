Finisce con lo scooter sotto un camion

Incidente stradale intorno alle 14 di venerdì 28 settembre a Foligno, sulla rotatoria di fronte al McDonald's. Una donna, in sella ad uno scooter, è finita sotto un camion all'imbocco della rotonda (in direzione Foligno centro), per causa ancora in corso di accertamento. Per la donna sulle due ruote si è temuto il peggio, ma fortunatamente è rimasta pressochè illesa. Immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarla e i sanitari del 118 che l'hanno portata al vicino ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.