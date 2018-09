Arrestato un 19enne per un pugno a un poliziotto

Un 19enne originario dell'Egitto è stato arrestato a Bastia Umbra dagli agenti della squadra volante del commissariato di Assisi. Durante un controllo, proseguito poi in commissariato, il giovane - fermato in compagnia di un'altra persona - ha reagito violentemente, arrivando a minacciare un poliziotto e a sferrargli un pugno al volto che l'agente è riuscito a schivare. Immediato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa del rito per direttissima.