Minacce di morte alla ex e alla figlia: arrestato per stalking

Un albanese di 54enne residente nella perioferia di Perugia è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della questura di Perugia per stalking. A suo carico una serie di atti persecutori nei confronti della ex compagna, una connazionale di 38 anni.

I poliziotti hanno messo fine a una vicenda iniziata due anni fa, quando la donna aveva troncato la relazione affettiva ed era stata oggetto di minacce di morte, che avevano interessato anche la figlia. Ben sei le querele presentate nei confronti del 54enne. L'uomo aveva seguito e minacciato la ex addirittura in Albania dove la donna era tornata per una visita ai parenti.