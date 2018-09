Preso anche un quarto uomo della banda delle belve della rapina in villa di Lanciano, ma è giallo sul fatto se sia realmente o meno il capo della banda. L'arresto è avvenuto in provincia di Caserta nel pomeriggio del 27 settembre 2018 ed è stato effettuato dalla polizia di stato.

In manette erano finiti giovedì 26 settembre tre romeni, due fratelli Costantin Aurel Turlica, 22 anni e Ion Cosmin Turlica, 20, e il loro cugino Aurel Ruset, 25 anni.

- Ore 17.50: Si apprende che l'arrestato è di nazionalità rumena, come gli altri 3 arrestati. L'arresto è scattato perché avrebbe tentato di vendere uno degli orologi risultati rubati nella villa dei coniugi Martelli. Al momento la sua figura viene descritta dagli investigatori come "un possibile complice della banda" o come "componente della banda stessa". Mentre se sia lui o meno il vero capo della banda (finora si era parlato di un italiano in fuga) non viene ancora fatta alcuna dichiarazione.

- Ore 17.56: "Preso a Caserta da poliziotti #Sco e #Squadramobile anche il quarto uomo indiziato di essere responsabile della cruenta rapina in villa a #Lanciano in danno ai coniugi Martelli", si legge dall'account Twitter della Polizia di Stato.

- Ore 17.58: A commentare prontamente la notizia anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene!". «I tre criminali che, in attesa di pagarci le pensioni, di notte andavano a rubare, picchiare e mutilare. Spero prendano presto il loro connazionale ancora in fuga, devono pagare tutto», aveva scritto qualche ora prima sempre Salvini sul suo account Twitter.

- Ore 18.03: Si avanza l'ipotesi che l'arrestato sia realmente lui il capo della banda e che la storia di un italiano di origini pugliesi in fuga possa essere stata creata ad arte dagli investigatori per non far capire al ricercato che la polizia era in possesso dei particolari della sua reale identità.

- Ore 18.14: Fonti ufficiose ora confermano l'ipotesi che sia proprio lui il presunto "capo della banda". Il tentativo di vendere parte della refurtiva sarebbe dovuto servire per finanziarsi la fuga all'estero.

- Ore 18.16: Fonti raccolte dal Corriere.it sostengono che non ci sarebbe più un italiano ricercato: "A questo punto hanno tutti un nome e un volto i tre rapinatori che hanno messo a segno la brutale aggressione domenica scorsa a Lanciano, in Abruzzo, nella villa del chirurgo Carlo Martelli, in cui alla moglie, Niva Bazzan, è stato tagliato il lobo di un orecchio".

Sempre il Corriere.it, in base alle proprie fonti, riferisce che comunque il quarto arrestato "a differenza di quanto trapelato finora, non avrebbe" avuto "uno specifico ruolo di capo nella banda, ma sarebbe" stato " in una condizione paritaria con gli altri tre."

- Ore 18.27: Diffuse le generalità del quarto arrestato. Si tratta di Alexandru Bogdan Colteanu, 26enne romeno.

- Ore 18.48: Fonti ufficiali confermano che l'intera banda entrata in azione nella villa di Lanciano è stata arrestata, era formata da rumeni e che non c'è alcun italiano ricercato. Si sta invece ancora indagando per verificare la possibilità di complicità esterne.

In mattinata il sindaco di Lanciano (Chieti) Mario Pupillo aveva inteso esprimere « A nome della comunità lancianese orgoglio e gratitudine per il lavoro delle forze dell’ordine e degli inquirenti, che ha permesso di assicurare in tempi rapidissimi alla giustizia i presunti responsabili dell’efferata rapina ai danni dei coniugi Martelli . Rinnovando la totale fiducia negli organi dello Stato, rivolgo un sincero e sentito ringraziamento alle forze dell’ordine impegnate nella persona del Prefetto di Chieti, Antonio Corona, e alla Procura della Repubblica di Lanciano nella persona del Procuratore capo Mirvana Di Serio».

