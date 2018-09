Omicidio di Fontivegge, Saber confessa: "L'ho ferito ma non volevo uccidere"

Il fermo scattato nei confronti del tunisino Saber Zouaoui per l'omicidio di Fontivegge è stato convalidato dal gip. Il giovane ha confessato il delitto, fornendo una versione del tutto compatibile con la ricostruzione effettuata dalla squadra mobile di Perugia. Ha anche riconosciuto il coltello trovato martedì dalla polizia dietro una cabina telefonica di via della Pescara, come anticipato dal Corriere dell'Umbria, come quello utilizzato per uccidere il rivale. Lui stesso durante la fuga verso il covo di via della Pescara aveva abbandonato l'arma lunga 28 centimetri.