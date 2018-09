Incendio distrugge garage

Incendio nella notte, distrutto garage. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2,15 di mercoledì 26 settembre per un incendio di un annesso in un'abitazione di San Nicolò di Celle, nel comune di Deruta. La struttura era adibita in parte a garage e in parte a ripostiglio e l'incendio ha interessato la parte del ripostiglio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause.